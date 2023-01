Una Skill Gym per allenare il Globish: la palestra in inglese aperta da una brianzola

Rimettere in forma la mente non solo il corpo. Un invito che arriva in questi giorni post festivi da Monica Perna, imprenditrice brianzola, originaria di Seveso, che da cinque anni vive e lavora a Dubai. Perna è la fondatrice di un metodo immersivo ed esperienziale per apprendere l’inglese: il metodo Auge che divulga, oltre che agli studenti “attivi”, anche agli allievi digitali attraverso la sua accademia di insegnamento online che conta oltre 225mila follower.

La palestra in inglese aperta da una brianzola: Monica Perna premiata a Education 2.0

Per la sua carriera nel campo della formazione e apprendimento, la talentuosa brianzola ha ottenuto prima di Natale il premio “Education 2.0 – Outstanding Leadership Award” in occasione di “Education 2.0”, un forum internazionale che si è tenuto negli Emirati Arabi.

Ora, per non mandare in letargo il cervello, Perna propone una Skill Gym, la sola e unica palestra per italiani dove poter allenare il proprio inglese in inglese. “Uno spazio virtuale dove motivazione, disciplina ed esercizio costante si incontrano risultando la formula perfetta del successo”, dice, esattamente come accade nel mondo del fitness. All’interno di Skill Gym non solo è possibile tenere in allenamento la lingua a colpi di mini lezioni di gruppo, sessioni con esperti e sfide giornaliere.

La palestra in inglese aperta da una brianzola: che cos’è

Monica Perna e la sua squadra di oltre 14 personal trainer dell’inglese bilingui e madrelingua propongono una versione dell’inglese accessibile a chiunque, rendendo la palestra lo spazio perfetto sia per i più navigati sia per coloro che sono alle prime armi con la lingua d’oltremanica. Questa palestra- che oggi conta oltre 4.000 iscritti – è l’unico ambiente in cui poter ufficialmente allenare il “Globish”, ovvero quella versione della lingua inglese che, fondandosi su un vocabolario di sole 1500 parole ed una grammatica di facile comprensione, è la lingua più parlata al mondo. Fondato nel 1998 dal dirigente francese Jean-Paul Nerrière, il Globish è stato ora ufficialmente consegnato dal suo stesso ideatore nelle mani di Monica Perna che nella sua palestra lo insegna attraverso il metodo Auge.

La palestra in inglese aperta da una brianzola: le sei abilità per imparare la lingua

Come suggerisce lo stesso nome, Skill Gym è la palestra delle abilità. E Monica Perna ne individua sei. Alle tradizionali lettura, scrittura, ascolto e parlato si aggiunge quella che il metodo Auge chiama la quintessenza dell’inglese, ovvero la traduzione, un’abilità spesso sottovalutata, ma che permette di arrivare a comprendere la logica della lingua liberandosi dalla dipendenza dei traduttori automatici, ed in ultimo l’abilità maestra, il remembering, ovvero la capacità di ricordare ciò che si impara.