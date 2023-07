Una festa molto partecipata conclude a Nova Milanese un’edizione record dell’oratorio estivo

Venti giorni, tre oratori coinvolti, ottocento iscritti dai 6 ai 13 anni, centoventi animatori. Questi numeri dell’edizione da record dell’oratorio estivo 2023 a Nova Milanese. Giovedì 6 luglio la tradizionale festa di fine attività ospitata eccezionalmente nella piazza del mercato di via Oberdan. Tanti, tantissimi i genitori che hanno voluto condividere il momento di festa tra giochi, balli canti e esibizioni. L’attesa proclamazione della squadra vincitrice è stata seguita dallo spettacolo pirotecnico. Hanno vinto i blu, ma in realtà poco importa. Ha vinto la voglia di stare insieme e di condividere un percorso piacevole per tutti i bambini iscritti, ma anche impegnativo per chi ha dovuto organizzarlo. E se don Michael ha coordinato il tutto, con lui anche le madri canossiane Marisa, Luisa, Oksana e Assunta a cui si è aggiunto anche il seminarista Paolo.

Oratorio feriale: la realtà del bisogno educativo

La squadra degli animatori

«Sono state quattro settimane molto impegnative -ha sottolineato Paolo Macchi, subito trascinato nel vortice dell’oratorio-. Avevo già fatto esperienze di oratorio estivo da responsabile e da seminarista: i ragazzi erano davvero tanti e in queste giornate è emerso il bisogno educativo. Quattro settimane di testimonianza di fede pura, fatta di servizio».

Oratorio estivo: il ruolo degli animatori

La felicità dei bambini è stata la caratteristica della festa

E poi ci sono gli animatori, ragazzi dalla prima alla quarta superiore che dedicano il primo mese delle agognate vacanze estive agli altri. Centoventi quelli di quest’anno che hanno affrontato anche un mese di preparazione tutte le domeniche sere da maggio a giugno. Alessandro Rocca, classe 2006, ci mette il cuore e si commuove sempre alla festa finale. «È un periodo impegnativo -ha detto-, ma credo sia importante mettersi al servizio degli altri».

Oratorio estivo: l’emozione per la stampa di un giornalino

Un altro scatto della serata

Non poteva mancare il giornalino dell’oratorio estivo 2023 e non poteva che chiamarsi “TuXTutti news”. A proporlo ai bambini di terza, quarta e quinta della primaria alla Beata Vergine Assunta è stata Sara Mecca con il supporto di Matteo Ferrari. Studentessa al Gadda di grafica, Sara ha realizzato da sola il prodotto finito e stampato. «Mi sono emozionata quando l’ho stampato» ha detto. E i bambini si sono divertiti quando hanno intervistato il sindaco, il parroco don Luigi, don Michael, il vigile Lucio, un rappresentante della Croce Rossa e uno della Caritas. «Il laboratorio ha coinvolto circa quindici bambini nell’arco delle quattro settimane -ha precisato Sara-: l’obiettivo era far conoscere ai bambini alcune persone che si impegnano per il territorio». Livia, Giacomo e Jacopo hanno raccontato di essersi divertiti a fare le interviste e anche a trascriverle, hanno conosciuto personaggi nuovi e importanti di Nova e hanno scoperto cosa vuole dire Caritas e quanto sia importante la sua attività di volontariato.