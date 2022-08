Un tubo del gas danneggiato da un camion provoca la chiusura di via Monastero a Besana

La polizia locale di Besana in Brianza ed i vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza sono sul posto di un incidente stradale verificatosi giovedì 11 agosto in via Monastero, nella zona di Fonigo, una delle tante frazioni che compongono il territorio di Besana in Brianza. Qui, alle 14 circa, per cause ancora da accertare, un camion di una ditta di giardinieri ha spezzato un tubo del gas.

Via Monastero: necessaria la messa in sicurezza

L’arteria, di conseguenza, è stata chiusa al traffico ed ora si attende che le maestranze dell’azienda del gas competente effettuino uno scavo, per intercettare il tubo danneggiato e metterlo in sicurezza. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale.