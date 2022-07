Un mese di lavori BrianzAcque a Lissone, da lunedì 18 luglio cambiamenti alla viabilità

Ampliamento della rete fognaria: BrianzAcque al lavoro in via Solferino. Modifiche alla viabilità per circa un mese con interessamento delle vie Dante e Volturno. L’ufficio di Polizia Locale di Lissone ha reso noti con una specifica ordinanza i cambiamenti previsti per la viabilità della zona a partire dalle modifiche che sono introdotte da lunedì 18 luglio. In quella giornata e in quella successiva di martedì 19, è prevista la chiusura della corsia nord di via Dante all’intersezione con via San Martino, con la conseguente istituzione del senso unico alternato di marcia, regolato da impianto semaforico e/o moviere.

Lavori a Lissone, anche rimozione forzata in via Mentana

Da lunedì 18 è prevista la chiusura al traffico di via San Martino, dall’intersezione con via Dante al civico 34 e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutta la durata dei lavori (dal 18 luglio al 14 agosto). Il comando di Polizia Locale istituisce inoltre il doppio senso di circolazione in via San Martino nel tratto compreso tra la via Volturno e il civico 34 e sempre tutta la durata dei lavori. Lavori estivi che saranno adeguatamente segnalati e che nei prossimi giorni riguarderanno altre zone della città.

Sempre da lunedì 18, ma solo sino al 22, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Mentana, dalle 7.30 alle 17, per scavo e posa cavidotti di energia elettrica. La richiesta di occupazione temporanea di suolo è stata presentata da Edilimpianti Srl.