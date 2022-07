Cominciati i lavori in via Taverna a Triuggio, per il cantiere di BrianzAcque

Stanno provocando qualche inevitabile disagio alla circolazione veicolare i lavori stradali che, da lunedì 4 luglio e fino venerdì 8 luglio, esigeranno la chiusura della via Taverna a Triuggio, in zona Canonica, nel tratto compreso tra via Filiberto e via Monte Bianco, con obbligo di svolta a sinistra in via Monte Rosa ed obbligo di svolta a destra in via Monte Bianco, per le vetture provenienti dalla frazione di Tregasio, e divieto di sosta, con rimozione forzata, per le automobili nello stesso segmento sotto la lente d’ingrandimento. La novità, che abbiamo già presentato sul nostro portale, è nei fatti indispensabile per consentire la prosecuzione delle opere lungo la strada provinciale 135, che BrianzAcque ha cominciato in primavera, con la finalità della posa della condotta idrica tra i ponti sul fiume Lambro ed il Rio Pegorino, che collegherà nel concreto le reti di Triuggio e Lesmo.

Triuggio: l’articolazione dei lavori nelle prossime settimane

I lavori in corso in via Taverna



Come era già stato previsto, le maestranze della ditta Tagliabue, affidataria dell’intervento, stanno procedendo a step, circostanza che ha richiesto la predisposizione di un articolato programma di provvedimenti conseguenti, riassunto in un’ordinanza comunale, per permettere agli operatori di muoversi in tranquillità. Nello specifico, da lunedì 11 luglio e fino alle 20 di venerdì 22, è contemplata una nuova chiusura della via Taverna, questa volta nel tratto tra via Monte Faito e via Monte Bianco, con obbligo di svolta a sinistra in via Monte Rosa e di svolta a destra in via Monte Faito, per chi arriva da Tregasio, nonché con l’istituzione di un divieto di transito agli autocarri aventi una massa superiore alle 3 tonnellate e mezza ed agli autobus in via Monte Faito, del limite di velocità a 30 chilometri all’ora in via Monte Faito e via Monte Bianco e del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area interessata dalla chiusura al transito veicolare. All’azienda Tagliabue compete in questa fase il posizionamento della segnaletica idonea ad evidenziare lo status quo, la copertura dei cartelli che siano eventualmente in contrasto con la già citata segnaletica utilizzata per informare dei lavori gli utenti della strada, in modo da evitare il più possibile di creare confusione, ed il mantenimento in efficienza, per la tutela e la sicurezza dell’incolumità pubblica, delle recinzioni di cantiere, così da impedire a soggetti non autorizzati l’invasione e l’occupazione dei perimetri oggetti delle successive cantierizzazioni. «Stiamo lavorando -ha commentato BrianzAcque, presentando il complesso progetto sul proprio sito internet-, per efficientare e migliorare il servizio acquedottistico, preservare il patrimonio idrico e garantire la sicurezza di tutti. Ci scusiamo per il disagio, ma la tutela e la salvaguardia della comunità e dell’ambiente dipendono anche da interventi come questi». Le operazioni in via Taverna servono per completare la nuova condotta, collegandola al già esistente impianto di via Monte Faito.