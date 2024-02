Un gruppo di Meda va alla scoperta dell’Oasi del Bassone con il WWF

In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide, che si celebra il 2 febbraio, il WWF Insubria ha organizzato un’escursione naturalistica guidata all’interno dell’Oasi del Bassone, una riserva naturale di 90 ettari nel Torbiere di Albate, in provincia di Como. L’iniziativa si è tenuta domenica 4 febbraio, numerosi i partecipanti, tra i quali una folta rappresentanza di Meda. La riserva è un’area a forma di mezzaluna attorno ad una collinetta di origine morenica, ed è caratterizzata da tre tipologie di ambiente: prativo, boschivo e palustre, quest’ultimo particolarmente apprezzato dall’avifauna. I prati nella parte meridionale dell’Oasi confinano con la palude dove si sono formati stagni e laghetti per l’estrazione della torba nei secoli scorsi.

Un gruppo di Meda va alla scoperta dell’Oasi con una visita guidata

I partecipanti hanno potuto visitare l’ambiente naturale col supporto di una guida che ha illustrato la ricchezza di una riserva naturale che di recente beneficiato di interventi di implementazione. La giornata mondiale delle zone umide è una giornata internazionale che si celebra annualmente il 2 febbraio in occasione dell’anniversario dell’adozione della Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.