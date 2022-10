Un 15enne trovato di notte a Meda: fuggito da due settimane da una casa di accoglienza

A soli 15 anni da due settimane era fuggito da una casa accoglienza di Milano e si è ritrovato a Meda nel cuore della notte dove ha rubato qualche oggetto in un’auto posteggiata nel giardino di una abitazione. L’hanno intercettato i carabinieri della locale stazione all’una e trenta di notte transitando lungo vicolo Luigi Rho che costeggia la ferrovia suburbana che da Milano-Rogoredo arriva a Mariano Comense. Hanno notato il ragazzino camminare da solo sul ciglio della strada. Senza documenti, aveva con sé una strana dotazione: una torcia, una cesoia, un attrezzo multiuso, un cacciavite e delle forbici da elettricista.

Un 15enne trovato a Meda di notte: ha rubato degli oggetti da un’auto, denunciato

Tutto materiale appartenente a un 56enne nel frattempo sopraggiunto a passo sostenuto a chiedere aiuto ai militari, residente a poche centinaia di metri. Ha raccontato di essere stato svegliato da alcuni rumori provenienti dal giardino della sua abitazione dove qualcuno aveva “ripulito” la sua auto che aveva involontariamente lasciato aperta. Ha subito riconosciuto gli strumenti trovati addosso al 15enne, portato in caserma e identificato. Si tratta di un marocchino, irregolare sul territorio nazionale, già noto per reati contro il patrimonio che due settimane fa era fuggito da una casa di accoglienza di Milano. Compilati gli atti per la denuncia per il reato di furto, il minore è stato quindi riaffidato affidato ai servizi sociali.