Tutti adottati i cuccioli di amstaff accolti da Enpa MB: appello per i “bulli” adulti in canile

Sei nuove famiglie per i cuccioli meticci di amstaff/pitbull che erano stati accolti a febbraio da Enpa MB dopo essere stati salvati da una situazione di malgoverno a Brugherio. In via San Damiano in poco tempo per loro sono arrivate oltre 300 mail e decine di chiamate: dopo una attenta scrematura Annalisa, Angelina, Loredana, Geolier, Ghali e Irama hanno trovato la loro casa e sono stati adottati.

“Il potere dei social e dei vari articoli pubblicati dalle testate in rete”, ha commentato Enpa ben felice di aver trovato “padroni attenti e soprattutto consapevoli di adottare cani molto impegnativi”.

Cuccioli amstaff Enpa MB adottati 2024 Cuccioli amstaff Enpa MB adottati 2024 Cuccioli amstaff Enpa MB adottati 2024 Cuccioli amstaff Enpa MB adottati 2024 Cuccioli amstaff Enpa MB adottati 2024 Cuccioli amstaff Enpa MB adottati 2024

Tutti adottati i cuccioli di amstaff accolti da Enpa MB, l’appello per i cani adulti

Dalla gioia per i sei cuccioli all’attenzione per gli altri bulli ancora nei box, animali adulti che sono ugualmente in cerca di una adozione.

Enpa MB “Bulli” da adottare: Cupido Enpa MB “Bulli” da adottare: Petalo

“Siamo qui a chiedervi di darci una mano a compiere un piccolo miracolo… e di aiutarci nuovamente come meglio potete a trovare casa ai loro “fratelli e sorelle maggiori” simili per tipologia di razza – dice ancora Enpa – Loro sono quei cani di cui quasi mai vengono chieste informazioni, di cui si ha una sorta di timore e che purtroppo riempiono tutti i canili delle nostre zone, purtroppo con pochissime possibilità di trovare una famiglia adeguata”.

Enpa MB “Bulli” da adottare: Ics Enpa MB “Bulli” da adottare: Barley

Sono Barley, Big Black, Sparta, Burrito, Petalo, Ics, Tabasco e Bahamas. “Ci fareste felicissimi scegliendo di adottare, ovviamente consapevolmente, uno dei nostri bulli. In questo caso basterebbe solo una famiglia, quella giusta, che possa regalare a uno di questi cani la felicità”, conclude Enpa.