Da Enpa sei cuccioli di amstaff in cerca di una famiglia: la storia di Irama, Ghali, Geolier, Angelina, Annalisa e Loredana

Si chiamano Ghali, Geolier, Irama, Angelina, Annalisa, Loredana. Non sono i cantanti, o almeno non solo. Sono i cuccioli di american staffordshire terrier che si trovano al rifugio di Monza, recuperati durante la settimana del Festival di Sanremo grazie all’intervento del Nucleo Antimaltrattamento e del servizio veterinario dell’ATS Monza e Brianza.

Da Enpa sei cuccioli di amstaff in cerca di una famiglia: erano a Brugherio in condizioni “di malgoverno”

I cuccioli erano a Brugherio, in una situazione definita da Enpa Monza e Brianza “di malgoverno”. L’intervento delle autorità sanitarie è stato possibile grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini: gli animali erano sporchi, senza microchip e non vaccinati, di un amstaff adulto non intestato al detentore.

Cuccioli amstaff Enpa MB Cuccioli amstaff Enpa MB

L’appartamento, di piccole dimensioni, non risultava idoneo per gestire in sicurezza tutti gli animali, tanto che “il proprietario dichiarava di aver grossi problemi nella loro gestione e di aver intenzione di vendere a breve i cuccioli ad amici e parenti”, fa sapere Enpa MB.

Da Enpa sei cuccioli di amstaff in cerca di una famiglia: serie di violazioni

Una serie di violazioni delle normative, che ha portato alla presa in custodia dei cuccioli e a regolarizzazione degli adulti. La femmina è stata sterilizzata e il maschio restituito all’intestatario del microchip.

Cuccioli amstaff – evid

Da Enpa sei cuccioli di amstaff in cerca di una famiglia: chi può adottarli e come

I cuccioli invece sono tre maschi e tre femmine, andranno in adozione affidati a persone in grado di occuparsi di una razza impegnativa.

Enpa prenderà in considerazione solo richieste di persone residenti nella provincia di Monza e province limitrofe, “che abbiano tempo da dedicare al cane (non escludendo la possibilità di rivolgersi a un educatore cinofilo). I piccoli sono stati ripuliti, visitati, microchippati, vaccinati e sverminati e saranno affidati con obbligo di castrazione/sterilizzazione”. Informazioni o candidature a canile@enpamonza.it.