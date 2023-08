Triuggio, residente a Tregasio incassa 59 milioni di euro grazie al Superenalotto

È residente a Tregasio, frazione di Triuggio, la persona che sabato 25 marzo ha sbancato il Superenalotto, vincendo la bellezza di 73 milioni 808mila 593 euro e 28 centesimi, con una giocata online del valore di appena 2 euro. La notizia è diventata di dominio pubblico negli ultimi giorni, quando il fortunato o la fortunata ha provveduto all’incasso di quanto di sua spettanza. La schedina virtuale che ha consentito di far saltare il tappo della bottiglia di spumante era caratterizzata da questa sestina: 4, 15, 26, 27, 72 ed 82, con jolly 89 e superstar 12.

Superenalotto: trattenuto il 20 per cento con la tassa sulla fortuna

In questo caso, l’importo netto che resterà a disposizione del triuggese sarà di poco superiore ai 59 milioni di euro, poiché la cosiddetta tassa sulla fortuna contempla che vi sia una decurtazione del 20 per cento a favore dello Stato, sulla parte della vincita eccedente la quota di 500 euro. Un passaggio certamente non di poco conto, ma che altrettanto certamente crediamo non scalfirà in nulla la felicità del giocatore. Per somme superiori ai 52mila euro, le riscossioni possono avvenire tramite gli uffici premi di Sisal a Roma o a Milano, ai quali la ricevuta va presentata entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale sul sito www.superenalotto.it.