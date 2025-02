Triuggio: inizia la migrazione dei rospi, tornano le ronde serali per aiutarli ad attraversare

Rospi pronti a migrare. Gli Amici della Natura di Triuggio cercano volontari per salvarli dalle auto in corsa. L’associazione anche quest’anno organizza le ronde serali per aiutare i piccoli anfibi ad attraversare la strada.

«È questione di giorni, i rospi sono pronti ad abbandonare i loro rifugi invernali e a migrare verso lo stagno di Canonica, dove avverrà la riproduzione e la deposizione delle ovature – hanno sottolineato i volontari – Affinché questo miracolo avvenga e nuove generazioni di rospi vengano alla luce, i rospi devono affrontare un terribile pericolo: le strade sempre più trafficate».

Triuggio: inizia la migrazione dei rospi, quali sono le vie dove bisogna moderare la velocità ancora di più

Le “osservate speciali” sono a Canonica via Conte Paolo Taverna, via Monte Faito, via Delle Grigne, via Monte Rosa e via Castelletto. «Raccomandiamo a tutti coloro che si troveranno nei prossimi giorni a transitare nelle ore serali per le strade di Canonica di moderare la velocità e di non schiacciare i rospi in mezzo alla strada – hanno aggiunto gli Amici della Natura – La migrazione durerà un paio di mesi».

Triuggio: inizia la migrazione dei rospi, come diventare volontari

Chi volesse dare una mano può unirsi ai volontari mandando una mail all’indirizzo adn.triuggio@gmail.com, le ronde saranno organizzate in due turni serali dalle 18.30 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 22.30. I volontari si occuperanno di raccogliere i rospi in secchi di plastica e di trasportarli così in prossimità dello stagno in sicurezza.

Triuggio: inizia la migrazione dei rospi, da lunedì 17 febbraio con una serata informativa

L’inizio della campagna sarà segnato lunedì 17 febbraio da una serata di approfondimento sul mondo degli anfibi a cura di Raoul Manenti. L’appuntamento è alle 20.45 presso la sede del sodalizio in via Delle Grigne 32. La lezione prevede una parte pratica, pertanto ai partecipanti è consigliato l’uso di torcia elettrica, calzature idonee e gilet ad alta visibilità.