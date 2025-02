Nasce il primo nucleo di guardie zoofile di Monza e Brianza: lo ha creato l’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, per sviluppare l’attività del nucleo anti-maltrattamento già attivo da diversi anni per verificare se fossero vere le tante denunce che arrivano all’Enpa da parte di privati cittadini, all’interno di una collaborazione con l’Ats veterinaria e le forze dell’ordine o di polizia.

Nucleo guardie zoofile in Brianza: chi sono e cosa fanno

Il nucleo guardie zoofile

“Un salto di qualità” scrive l’Enpa presentando le guardie zoofile che, aggiunge, sono sono pubblici ufficiali, formati e autorizzati a svolgere funzioni di vigilanza e controllo per la tutela degli animali e dell’ambiente. E lo sono, pubblici ufficiali, perché il decreto di nomina individuale è firmato dalla prefettura. Le guardie (per ora nove, tutte volontarie) di fronte a ipotesi di illeciti penali possono anche avere ruolo di polizia giudiziaria, ma il compito principale rimane la protezione degli animali da abusi e maltrattamenti e in più controllo contro i reati ambientali.

Le guardie possono redigere verbali in caso di infrazioni ed emettere sanzioni amministrative e penali e possono procedere al sequestro preventivo di animali in caso di maltrattamenti o mantenimento inadeguato.

Il titolo di guardia zoofila si ottiene dopo un corso con un ente autorizzato (lo è l’Enpa di Monza), un esame e, appunto, la nomina del prefetto dopo il giuramento. L’ambito è delimitato, per il nucleo brianzolo, ai comuni della provincia. “Si occupa principalmente di verificare che gli animali siano trattati nel rispetto delle normative vigenti: svolge, ad esempio, ispezioni presso privati cittadini, negozi di animali o allevamenti, laddove giungano segnalazioni di possibili violazioni delle norme a tutela degli animali. Collabora inoltre al contrasto di attività illecite, quali la caccia di frodo e il bracconaggio“.

Nucleo guardie zoofile in Brianza: come fare segnalazioni

Oltre al contrasto ai maltrattamenti il nucleo si occupa anche di educazione e sensibilizzazione, ed è in questo senso che è già iniziata l’attività all’interno dei Giardini reali del Parco di Monza, in collaborazione con la polizia locale, le guardie ecologiche volontarie, i Park angels e i carabinieri a cavallo: l’ufficio è aperto al pubblico su appuntamento il giovedì sera dalle 21.30 nelle sede Enpa di via Lecco. Per segnalzioni: ggzz.monza@enpa.org.