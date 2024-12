Monza: cani abbandonati legati a un palo, scattata la ricerca dei proprietari

Legati con una catena e un cavo elettrico a un palo: li hanno trovati così, abbandonati, gli agenti della Polizia locale di Monza, dopo una segnalazione di un agente libero dal servizio alla Centrale operativa, lunedì 30 dicembre in mattinata. Si tratta di due cani di taglia medio-grande. Sono stati recuperati dagli agenti in via Marelli, in prossimità di una fermata dei bus.

Uno degli animali recuperati

Monza, cani abbandonati: animali recuperati e ricerca dei proprietari da parte della Polizia locale

Una pattuglia di quartiere è stata inviata sul posto dove ha accertato la presenza dei due animali, legati tramite una catena e un cavo elettrico alla palina della fermata bus. Fatto intervenire il recuperatore i cani sono stati trasportati nel canile cittadino.

Sono in corso accertamenti da parte del personale del Comando per risalire ai proprietari degli animali anche in relazione al reato di abbandono di animali recentemente caratterizzato da un aggravamento di pena per chi lo fa in strada.