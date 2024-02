La app di Trenord diventa un abbonamento digitale. La società ha introdotto la funzione “Phone Pass” per dematerializzare l’abbonamento ferroviario, superando la tessera e l’attivazione in stazione. Per il momento è disponibile per gli abbonamenti solo treno e per i clienti maggiorenni.

Ai viaggiatori basterà avere lo smartphone ed esibirlo durante i controlli dei titoli di viaggio e nel superamento dei varchi in stazione.

Trenord, l’abbonamento del treno su smartphone e senza tessera: come attivarlo

La società fa sapere che “Phone Pass” è disponibile con la versione 4.3 dell’App Trenord, sia su Apple Store che su Google Play. Effettuato l’aggiornamento, è necessario attivare la funzione con cui si potrà associare il nuovo abbonamento del treno al proprio smartphone (e non più di uno, non può essere su più device contemporaneamente).

Durante la procedura d’acquisto dell’abbonamento, i viaggiatori che avranno attivato la nuova funzionalità potranno scegliere l’opzione “Phone Pass”, per comperare il titolo di viaggio e usarlo senza la tessera “Io Viaggio”.

Trenord, l’abbonamento del treno su smartphone e senza tessera: subito utilizzabile, con il Qr Code

L’abbonamento è immediatamente utilizzabile, perché non richiede attivazione in stazione. All’abbonamento è associato un QR Code, che i passeggeri dovranno mostrare durante la controlleria e utilizzare per superare eventuali varchi d’accesso ai binari.