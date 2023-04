Trasforma la camera da letto in una serra di marjuana, fermato pusher a Carnate

Fermato un pusher 32enne di Carnate con una serra di marjuana in camera da letto. I fatti si sono svolti a Biassono, nel corso del pomeriggio, quando i carabinieri della Compagnia di Monza, durante un servizio di pattugliamento del territorio, fermavano l’autovettura sulla quale viaggiava l’uomo che procedeva ad andatura sospetta.

Trasforma la camera da letto e i controlli a Biassono

All’interno del veicolo i carabinieri rinvenivano immediatamente 4,5 grammi di hashish, un cutter per il taglio e denaro contante: ad insospettire ulteriormente gli operanti vi era la presenza di un ulteriore barattolo in plastica ove erano custoditi alcuni semi di canapa.

Trasforma la camera da letto e l’ispezione in casa a Carnate

Le operazioni, pertanto, proseguivano presso l’abitazione dell’uomo a Carnate, dove lo stesso aveva trasformato la camera da letto in una serra per la coltivazione: aveva infatti allestito una tenda per la coltivazione indoor, con sistema di ventilazione, illuminazione ed essicazione del prodotto, ove crescevano varie piante di marijuana (alte quasi un metro), la cui temperatura era regolata da un termostato. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari rinvenivano anche altri 34 grammi di hashish, materiale per il confezionamento vario ed una cartuccia calibro 12 da caccia, illecitamente detenuta. L’uomo, al termine delle operazioni, veniva tratto in arresto. Nel corso del rito per direttissima il giudice su richiesta della Procura della Repubblica di Monza ha convalidato l’arresto ed applicato a carico dell’indagato (da ritenersi non colpevole fino a sentenza irrevocabile) la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.