Tragico incidente in A4, muore l’imprenditore Massimo Passoni di Bernareggio

La folle corsa dell’ambulanza che ha trasportato Massimo Passoni, 52 anni, conosciuto e stimato imprenditore di Bernareggio, non è servita a salvargli la vita. Per l’uomo, arrivato al Niguarda di Milano, si potuto solo constatare il decesso. Massimo Passoni, da sempre appassionato di moto, è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale, verificatosi il mercoledì 26 aprile scorso, intorno alle 13:30, lungo l’autostrada A4.

Tragico incidente in A4 e lo schianto in moto

Passoni, in sella alla sua moto, stava percorrendo il tratto compreso tra l’uscita di Cormano e lo svincolo di Milano Certosa quando, e queste sono le cause al vaglio della Polizia stradale intervenuta sul posto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo cadendo al suolo. Tra i primi a soccorrere il 52enne anche un cardiologo che transitava sulla stessa strada e che ha assistito all’incidente. Quando è scattato l’allarme al 118, è stato lui a fare il massaggio cardiaco a Passoni, che era già in arresto cardiaco. I paramedici accorsi sul posto lo hanno poi trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Da una prima ricostruzione sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi, motivo per cui prende corpo l’ipotesi che Passoni sia stato colto da un malore improvviso e mortale proprio mentre era alla guida della sua moto. Massimo Passoni era molto noto, e non solo in città. Imprenditore di Bernareggio ed erede dell’ormai ex “Fratelli Passoni”, l’azienda di asfalti che per oltre mezzo secolo ha avuto sede alla nella frazione di Villanova.