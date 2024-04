Torna a Meda il Color Guard and Percussion Day

“Color Guard and Percussion day”: danza, ritmo, colore e musica al Palameda. Sabato 13 aprile, alle 20, IMSB Marching Show Band sarà protagonista a Meda. Nato nel 2011, come motivo di incontro per le sezioni Color Guard e Percussioni delle Marching Band italiane, nel 2017 si è aggiunta anche la sezione fiati. Sezioni che hanno giocato un ruolo vitale nelle performances di ogni marching band, sviluppando e producendo spettacoli propri. Un vero e proprio stimolo per la creatività di ogni team, arrivando a essere definito come “lo spot delle arti”. Teatro, danza e musical si sono allineati nel tempo insieme a un forte coinvolgimento fisico, tipico dello sport.

Torna a Meda il Color Guard e la storia

Il “Color Guard and Percussion Day” nasce per dare ai partecipanti un’occasione per migliorare sempre più il livello sia in termini di coinvolgimento che di aspetti tecnico artistici.Un evento i cui valori riguardano, primo fra tutti, l’aspetto educativo dei giovani, stimolando la crescita a tanti livelli: fisico, mentale e sociale. L’organizzazione, la cooperazione e il lavoro di squadra sono alla base di una Marching band. La manifestazione a Meda, patrocinata dal Comune e promossa in collaborazione con diverse realtà associative e scolastiche della città prevede due momenti principali: esibizioni individuali, singoli o duetti di percussionisti, di color guard, di fiati o di misti di queste specialità, ed esibizioni per gruppi di sole percussioni, solo color guard, soli fiati, o misti di queste sezioni. Ingresso gratuito per i residenti a Meda, 3 euro per i non residenti.