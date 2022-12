TikiMarket di Natale: prodotti artigianali che fanno bene alla Rete

È nato il TikiMarket natalizio per le feste di Natale. L’idea è quella di uno spaccio dove poter trovare biscotti, ciondoli, portafoto, tavolette, birre speziate e molto altro, tutti prodotti realizzati artigianalmente nei luoghi della rete Tiki Taka Equiliberi di essere.

Il market di Natale è allestito allo Spazio Rosmini di Monza, aperto nelle giornate di giovedì 15 dicembre dalle 10 alle 13 e sabato 17 dicembre dalle 10 alle 18. Lunedì dalle 10 alle 13, venerdì dalle 15 alle 18.

TikiMarket di Natale: “Fanno doppiamente bene”

«Le cooperative sociali L’Iride di Monza, la Rosa Blu di Ronco Briantino, il Brugo di Brugherio e la bottega della Fondazione Stefania di Lissone sono state tra le prime ad accogliere l’idea di TikiMarket, e si sono messe al lavoro per offrire le loro creazioni, idee regalo che una volta acquistate potranno sostenere tutte le nostre attività. Sono oggetti che fanno doppiamente bene: valorizzano il lavoro che si svolge quotidianamente nei nostri laboratori, finanziando i numerosi progetti della Rete», spiegano da TikiTaka.

Birra TikiMarket Natale 2022 Biscotti La Rosa Blu TikiMarket Natale 2022

TikiMarket di Natale: chi è coinvolto della Rete

Sul banco vendita sarà possibile trovare le creazioni in legno dell’Iride, i portachiavi e le collane della Bottega della Stefania, i portafoto del Brugo, i biscotti cucinati dai ragazzi della Rosa Blu e i classici gadget TikiTaka come gli zainetti e le magliette. Ma non solo. Sarà possibile trovare anche la birra griffata TikiTaka, realizzata artigianalmente dal birrificio Alma di Monza, con un’edizione speziata natalizia, oltre alle classiche bionda e rossa.

«Abbiamo voluto coinvolgere le realtà della nostra rete nell’ideazione di una proposta in grado di dare risalto alle creazioni abitualmente realizzate nei nostri ambiti di attività e competenza», spiegano dal TikiMarket.

Sul sito progettotikitaka.com è possibile trovare le immagini degli oggetti in vendita e i contatti per avere informazioni riguardo il TikiMarket.