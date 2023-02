Terremoto Turchia e Siria: raccolta fondi Caritas, appello di Delpini

A pochi giorni dal devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria, e mentre la tragica conta dei morti ha già superato le 11.000 vittime, la Caritas ambrosiana ha lanciato una raccolta fondi in sostegno delle popolazioni colpite.

«Il ricavato – fanno sapere dalla curia di Milano – sarà destinato secondo uno stile d’azione ormai consolidato in precedenti esperienze, a finanziare interventi d’urgenza e successivamente di riabilitazione e ricostruzione». Ma non solo.

Terremoto Turchia e Siria: Caritas stanzia subito 20mila euro e invia due operatori

Per sostenere immediatamente le popolazioni colpite dal terremoto la Caritas ambrosiana ha già stanziato 20.000 euro e inviato in Turchia, nelle zone più segnate dal sisma, due operatori che da tempo collaborano attivamente proprio con i progetti di Caritas.

Una mobilitazione di mezzi e risorse che si accompagna alla preghiera invocata dall’arcivescovo, monsignor Mario Delpini: «Le sofferenze di tante persone bussano alle nostre porte e non ci consentono di restare paralizzati, ci provocano a dire qualcosa, a fare qualcosa, anche se siamo così inadeguati – ha commentato l’arcivescovo – Lo Spirito di Dio infonda un intenso timor di Dio che provochi nell’umanità tutta la vergogna per la follia della guerra, per il puntiglio delle contrapposizioni e per la stupidità dello sperpero. Che la fede ci induca a parlare, a sperare, a pretendere che una nuova solidarietà unisca i popoli, a lasciarci istruire da una nuova sapienza che orienti a pensieri di pace».

Terremoto Turchia e Siria, Caritas: come donare

Si può donare un contributo sul conto corrente postale n. 000013576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano oppure con bonifico bancario sul conto corrente presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700. La causale dell’offerta è: Terremoto Tuchia-Siria 2023. Tutte le info qui.