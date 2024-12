Teatro alla Scala: la politica brianzola alla “prima”, il presidente del consiglio regionale Romani tra gli ospiti

Grande soirée per il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, e Vanessa Amati, capogruppo di FdI al consiglio comunale di Usmate, invitati all’apertura della stagione operistica al Teatro alla Scala a Milano.

Ogni anno la tradizione della Prima che apre il nuovo anno di spettacoli si rinnova e coinvolge tutta la città. Dal 1951 per volontà di Victor De Sabata, l’allora direttore che visse a Besana in Brianza, la Stagione della Scala si apre il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano.

Teatro alla Scala: la senatrice Liliana Segre nel palco reale

Assenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del consiglio Giorgia Meloni, entrambi a Parigi per la riapertura della cattedrale di Notre Dame, il palco reale ha ospitato la senatrice a vita Liliana Segre. Al suo fianco Chiara Bazoli, compagna del sindaco Beppe Sala che ha chiuso la prima fila alla sinistra della senatrice, e Laura di Cicco con il marito, il presidente del Senato Ignazio La Russa, a destra.

Teatro alla Scala: gli ospiti

Tra gli ospiti il campione olimpico Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Bontempi, alla loro prima “prima”, l’etoile Roberto Bolle, gli attori Alessio Boni e Pierfrancesco Favino, lo scrittore Alessandro Baricco, l’imprenditrice Emma Marcegaglia, l’ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Presenti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il ministro della Cultura Alessandro Giuli.