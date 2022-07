Svelato il masterplan del centro sportivo di Vimercate

Svelato il masterplan del centro sportivo per trasformare tutta l’area di via Degli atleti di Vimercate in un polo per tenersi in forma.

Svelato il masterplan: “La priorità è la piscina”

“Questa è la nostra visione di come tutto il comparto dovrà trasformarsi nei prossimi anni – ha detto venerdì 1 luglio il sindaco Francesco Cereda durante la conferenza stampa di presentazione -. È chiaro che tutto parte dalla piscina che è ormai chiusa da tempo e allora abbiamo deciso di progettare una riqualificazione completa, anche se la priorità numero uno in base anche alle richieste dei cittadini è di ridare a Vimercate il centro natatorio entro la fine del mandato”.

Svelato il masterplan con un progetto da 21 milioni di euro

La conferenza di presentazione

Non c’è solo da ricostruire la piscina, ma il piano che ha un costo di circa 21 milioni di euro prevede anche la realizzazione di un palazzetto dello sport da 500 posti di fianco all’Area Feste, dei campi coperti per padel e tennis al posto dell’attuale tensostruttura e la riqualificazione del bocciodromo con l’efficientamento energetico. Inoltre verrà messa mano anche alla viabilità, perché tutte le strutture saranno accessibili in auto da via Del Buraghino attraverso una rotatoria all’altezza di via Bergamo, invece in via Degli Atleti ci sarà caratterizzata da marciapiedi e ciclopedonali.

Svelato il masterplan e caccia alle risorse

A illustrare nel dettaglio tutto il piano ci ha pensato l’assessore alle Grandi Opere Mariasole Mascia che ha sottolineato come ”il progetto punta ad essere assolutamente ecosostenibile con i pannelli fotovoltaici posizionati sulle diverse strutture. L’impegno di spesa è sicuramente grande e ci stiamo già muovendo per reperire risorse come abbiamo fatto con il bando di Rigenerazione Urbana e oltre ai fondi Pnrr, guardiamo anche all’Europa per ottenere risorse perché i cittadini hanno bisogno di una cittadella dello sport”. Lo stesso vicesindaco ha anche ammesso che ad oggi non si esclude la possibilità dell’indebitamento o del partenariato pubblico-privato per mettere in campo le diverse opere.

Svelato il masterplan e le idee chiare

In attesa di sapere se Palazzo Trotti avrà o meno diritto a 5 milioni di euro di fondi per la rigenerazione urbana Cereda e Mascia hanno prospettato che entro la ine dell’anno al massimo all’inizio del 2023 l’attuale piscina e il “pallone” verranno demoliti con gli oneri di urbanizzazione. “Sarà un intervento a lotti partendo dal centro natatorio – ha proseguito il primo cittadino -. Se la piscina resta chiaramente la prima cosa da fare appena avremo soldi a disposizione, tutto il comparto potrà essere concluso entro 8 o 10 anni. In questo modo cerchiamo di segnare la strada anche a chi ci succederà e dobbiamo fare i complimenti ai nostri uffici e ai progettisti, perché nell’arco di sei mesi abbiamo almeno le idee chiare da cui partire”. Mascia ha invece aggiunto che “con questo masterplan abbiamo cercate di raccogliere tutte le esigenze delle società sportive e ricordo che ci stiamo concentrando anche sugli impianti sportivi di Oreno, dove in futuro potrebbe trovare spazio il rugby e stiamo sistemando anche il campo di calcio di via Principato dove gioca e si allena la Dipo”. Infine questo grande rilancio di via Degli Atleti permetterà anche di ricollegare la futura cittadella con il centro di Vimercate passando attraverso il parco di Villa Sottocasa, quando sarà ricollegato alla storica residenza.