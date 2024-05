Supernova Run: 830 runner a Nova Milanese per Jean Luc e Laura

Record di partecipanti per la quarta edizione della Supernova.run La Merico, corsa non competitiva dedicata a Jean Luc Merico e Laura Picciolo, marito e moglie scomparsi a distanza di tre anni l’uno dall’altro. Dal dolore per la perdita di due cari amici, è nata l’associazione “Il dono di Laura e Jean” organizzatrice dell’evento e guidata da Edoardo Picciolo, fratello di Laura.

Supernova Run: la marea fucsia per Ieo e Amici di Lollo

Circa 830 gli iscritti che domenica mattina hanno inondato di fucsia (questo il colore della maglia scelto quest’anno) il Centro Sportivo di via Brodolini a Nova Milanese.

«Siamo molto soddisfatti della risposta dei novesi e non solo – ha sottolineato Pio De Gennaro – l’intero incasso dell’iscrizione sarà devoluto a due progetti: allo Ieo, Istituto europeo di oncologia al quale l’anno scorso abbiamo donato 4.100 euro e l’associazione “Amici di Lollo” che si occupano dell’accompagnamento di bambini malati oncologici in ospedale. Tempo qualche giorno e riusciremo a indicare la cifra esatta raccolta, ma siamo molto ottimisti».

Supernova Run: i premi per categoria

Tanti i premi per categoria: a chi ha corso l’amico a quattro zampe, al corridore più anziano, al gruppo più numeroso che ha visto prevalere il Postural coach seguito da Molinari Nutritions e Under 10 fino alla fine. E poi le “sfide” più ufficiali: la cinque e la dieci chilometri.

Supernova Run: i risultati di 10 km e 5 km

Nella dieci chilometri femminili ha vinto Sara Lopardo seguita da Caterina Gentile, terza Cristina Calanda. Tra i maschi, primo Mohammed Marcid che ha percorso la distanza in 32’51; alle sue spalle Lorenzo Surico e Giovanni Battoli. Nella cinque chilometri femminile primo posto per Elvira Marchianò, seguita da Sara Viganò ed Elsa Zangara. Tra gli uomini, primo posto per Tommaso De Simone, alle sue spalle Andrea Frattaruolo e terzo Alessandro Bisconti. Un evento riuscito grazie alla collaborazione di tanti sponsor.