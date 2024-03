Sulbiate: incendio nei box di un condominio, tre intossicati

Ancora un incendio nel Vimercatese: questa volta l’intervento dei vigili del fuoco è stato a Sulbiate, in via Primo Maggio, dove nel pomeriggio di venerdì alcune squadre sono intervenute per domare le fiamme nei box di un condominio.

L’incendio di Sulbiate

O meglio: in un box, dal momento che i pompieri sono riusciti a fermare il rogo prima che potesse intaccare anche le altre rimesse sotterranee del complesso condominiale.

Sulbiate: incendio nei box di un condominio, i soccorsi

Sul posto l’autopompa da Vimercate, l’autobotte, l’autoscala ed il carro soccorso dalla sede centrale di Monza, oltre al personale sanitario dell’Agenzia di emergenza e urgenza, che ha soccorso tre persone che hanno inalato i fumi della combustione: sono state trasferite in codice giallo per accertamenti all’ospedale vimercatese dell’Asst Brianza.