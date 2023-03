Successo per il corso di cake design promosso dal collegio Ballerini di Seregno

Un exploit, che non fa altro che confermare la bontà di una proposta didattica, peraltro già emersa in più circostanze, la più recente delle quali nell’ultima edizione di “RistorExpo”, il salone professionale svoltosi ad Erba, negli spazi di Lariofiere, in cui i giovani allievi si sono distinti, ottenendo risultati davvero prestigiosi. Stiamo parlando del corso di cake design promosso dall’istituto enogastronomico e per l’ospitalità alberghiera del collegio Ballerini di via Seregno, con un riscontro probabilmente superiore alle più rosee aspettative della vigilia. «Il professionista nel settore dell’ospitalità e della ristorazione -ha commentato Giovanni Guadagno, vicepreside– coltiva da sempre la sua passione artistica, unitamente ad una capacità del fare, che è tipica degli artigiani. Il corso di cake design è quindi un’occasione unica, che mira a perfezionare il percorso formativo con un ulteriore corso professionalizzante. La doppia opportunità offerta dalla scuola, con il primo ed il secondo livello, ha raccolto oltre quaranta adesioni, per un totale di quattro corsi. Un grande successo, che conferma il nostro istituto professionale come all’avanguardia tra le scuole del settore».

Collegio Ballerini: la docente è Claudia Prati

La docente che guida i corsisti per mano in questo ciclo di perfezionamento è Claudia Prati, che vanta una lunga esperienza alle spalle. La sua attività di decoratrice è cominciata infatti nel 2010, proprio in concomitanza con l’affacciarsi sul territorio nazionale del fenomeno costituito dalle attività di cake design. Nel 2013 Prati ha quindi pubblicato il suo libro, dal titolo “Manuale della ghiaccia reale”, edito da Chiriotti. Due anni più tardi, ha ottenuto la sua prima medaglia d’oro nella categoria “International” al “Cake International Birmingham”, affermazione che è stata bissata l’anno successivo, nella categoria “Christmas”. In più, è anche giudice in competizioni nazionali, quali il “Glamour Italian Cakes” di Sigep ed il “Cake Design Italian Festival”, svoltosi nel 2016 a Milano.