Successo e emozioni per i Babbi Natale di Macherio nei rioni

Emozioni allo stato puro, con lo stupore negli occhi dei bambini, il “grazie” commosso dei genitori e la soddisfazione dei volontari che ancora una volta hanno promosso un’iniziativa speciale. I Babbi Natale di Macherio hanno animato la vigilia che, dopo l’emergenza Covid, ha potuto far riabbracciare tantissimi bambini e l’omone con la barba bianca.

Babbi Natale di Macherio nei rioni: oltre 120 famiglie hanno aderito all’iniziativa

Oltre 120 famiglie (i numeri aumentano se si pensa che in molte famiglie ci sono più figli) hanno aderito all’iniziativa natalizia facendo recapitare ai Babbi Natale l’indirizzo di casa e i nomi dei bimbi. Il 24 dicembre, sino a tardi, le magiche slitte rosse hanno percorso i rioni di Macherio dispensando con allegria centinaia di caramelle e donando un sorriso (o un selfie) alle famiglie e ai piccoli di casa. Una visita che ha rallegrato il cuore dei macheriesi e che ha sortito reazioni emozionanti.

Babbi Natale di Macherio nei rioni: risvolto solidale, offerte in beneficenza

Un’iniziativa simpatica che ha visto protagonisti volontari dal cuore grande che hanno promosso con successo un evento dal risvolto solidale: era infatti possibile donare offerte che il gruppo devolverà in beneficenza. Per usufruire del servizio le famiglie si erano recate alcuni giorni prima nei punti stabiliti per la raccolta delle richieste. Consegnate le generalità dei bambini con l’indirizzo di casa, oltre a un recapito telefonico, i Babbi Natale hanno raggiunto le case con entusiasmo e simpatia. Una vigilia di Natale magnifica.