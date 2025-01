Statale 36: tutti in coda a Verano Brianza, ma per un pony

Tutti in coda domenica pomeriggio sulla Statale 36. La novità? Non è stato per un incidente, ma per un pony. È successo nella mattinata del 5 gennaio all’altezza di Verano Brianza: l’animale si è avvicinato fino al guard rail e gli automobilisti in transito hanno necessariamente rallentato per capirne le intenzioni. Ed evitare di investirlo nel caso avesse saltato la barriera raggiungendo la carreggiata.

Allertate polizia locale e polizia stradale che si sono portate sul posto. Intorno alle 13, all’arrivo degli agenti, l’animale si è dileguato.

Statale 36: altre segnalazioni di animali sulla superstrada, spesso sono cani

Non è la prima volta, dei cavalli erano scappati a Seregno. Ma i precedenti riguardano spesso segnalazioni di cani sulla carreggiata: recentemente i social hanno amplificato segnalazioni sul rettilineo all’altezza di Lissone.