Grande spavento per gli automobilisti in transito sulla Statale 36 nel tardo pomeriggio di martedì due maggio: intorno alle 18.30 due cani hanno attraversato la carreggiata all’altezza dell’uscita di Lissone, in direzione sud, costringendo a brusche frenate per evitare gli animali fortunatamente con la prontezza di riflessi e sufficiente per evitare incidenti.

Cani statale 36 Cani statale 36

Statale 36: due cani a spasso sulla carreggiata all’altezza di Lissone, intervento di Anas

Provvidenziale una squadra Anas di passaggio che è intervenuta, allertando la polizia stradale, per mettere in sicurezza il traffico e gli animali. Diverse chiamate al 112 anche da chi si è fermato in corsia d’emergenza.