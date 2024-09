Statale 36: tamponata dall’auto che si allontana, donna in ospedale

Se l’è cavata con un trasporto al pronto soccorso in condiioni non gravi e un grosso spavento la donna coinvolta in un tamponamento sulla Statale 36 all’altezza di Verano Brianza, in direzione nord. È successo nella sera di giovedì, poco dopo le 21.30, e sotto la pioggia tutto sarebbe stato causato da una seconda vettura che poi si sarebbe allontanata.

Statale 36: tamponata dall’auto che si allontana, i soccorsi

Sul posto la Croce bianca di Giussano, i vigili d el fuoco di Carate Brianza, la polizia stradale di Monza. La superstrada è rimasta chiusa oer tutto il tempo dei soccorsi con incolonnamenti di diversi chilomentri.