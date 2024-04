Statale 36, incidente tra Veduggio e Gaggio: traffico rallentato verso Lecco

Per cause ancora da accertare, un uomo di 68 anni ha perso domenica 7 aprile, poco dopo le 10, il controllo della vettura che stava conducendo sulla strada statale 36, in direzione Lecco, nel tratto tra Veduggio con Colzano e Gaggio, sbattendo pesantemente contro il guardrail che delimita la careggiata lungo il lato destro.

Statale 36: il conducente ha rifiutato il trasporto in ospedale

Il recupero del mezzo

L’allarme ha convogliato sul posto in codice rosso, quello riservato ai casi più gravi, un’automedica ed un’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza, il cui personale ha trovato in buone condizioni l’automobilista, che ha per questo rifiutato il trasporto in ospedale, nonché gli uomini della polizia stradale di Monza. Il comando provinciale di Monza dei vigili del fuoco ha inviato anche l’autopompa dal distaccamento di Seregno ed il carrofiamma dei volontari di Seregno, che poi sono stati fatti rientrare.

Statale 36: traffico rallentato verso Lecco

Ancora uno scatto della scena dell’incidente

Il sinistro ha provocato un ovvio rallentamento del traffico attestato verso Lecco, dovuto alla necessità di permettere ai soccorritori di operare e di recuperare il mezzo incidentato.