Spada (Assolombarda) incontra Fontana: “Infrastrutture, scuola e sanità le priorità”

Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada ha incontrato lunedì 27 marzo il governatore della Regione Attilio Fontana con il quale ha condiviso le priorità delle imprese per rendere più competitive Milano e la Lombardia: completare Pedemontana in vista delle Olimpiadi 2026, investire in Istituti tecnici superiori e ridurre le liste d’attesa nella sanità.

Spada: “Rafforzare la sinergia con Regione per valorizzare il modello vincente”

«Occorre rafforzare la sinergia con Regione per valorizzare il modello vincente di collaborazione tra pubblico e privato che contraddistingue la Lombardia e lavorare di sistema per aiutare le imprese a far crescere il territorio più produttivo d’Italia» ha detto il presidente di Assolombarda durante l’incontro con Fontana, a Palazzo Gio Ponti di via Pantano, a Milano, insieme a un gruppo di imprenditori.

Tra gli obiettivi da perseguire Spada ha rimarcato l’urgenza di completare le infrastrutture strategiche del territorio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, di rafforzare gli strumenti per ridurre il mismatch di competenze scuola-lavoro e di limitare le liste d’attesa nella sanità.

Spada: “Favorire la sinergia tra istituzioni formative e imprese”

«Occorre, soprattutto, favorire la sinergia tra istituzioni formative e imprese, promuovendo soprattutto gli investimenti in ITS per contrastare la difficoltà delle aziende di reperire professionalità adeguate – ha detto il presidente di Assolombarda – Un problema che riguarda il 45,6% delle assunzioni programmate».

Altro tema caldo è quello delle infrastrutture: «Sul tema abbiamo sottolineato l’importanza di completare la Pedemontana Lombarda, dove si sono accumulati nuovi ritardi: i cantieri per le tratte da Lentate sul Seveso a Vimercate partiranno solo quest’anno, con il rischio che non saranno conclusi in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina».

Spada: “Auspichiamo un accesso più organizzato e rapido alle cure sanitarie”

«Infine, sul fronte sanità – ha concluso – è importante che il rapporto pubblico-privato sia declinato concretamente nelle scelte di programmazione del Sistema Sanitario Lombardo. In particolare, auspichiamo un accesso più organizzato e rapido alle cure con la conseguente riduzione delle liste d’attesa, ambito in cui gli erogatori privati possono avere un ruolo decisivo».