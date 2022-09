Spaccio all’ex Snia di Varedo, due arresti dei carabinieri di Desio

Due arresti dei carabinieri della Compagnia di Desio nei giorni scorsi nelle aree dismesse della “ex Snia” di Varedo dove sono intervenuti anche per effetto di segnalazioni di cittadini che hanno ravveduto movimenti di senza tetto e per contrastare fenomeni di irregolarità ed evitare che le aree abbandonate possano nuovamente trasformarsi in zone di illegalità.

Ancora droga all’ex Snia di Varedo, sequestrata cocaina e hashish

I militari, entrati nei padiglioni dismessi, hanno eseguito due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre due persone sono state denunciate in stato di libertà per analoghi reati e violazioni inerenti alla legge sull’immigrazione, altre quattro segnalati all’autorità competente per l’emissione del foglio di via obbligatorio. I militari hanno sottoposto a sequestro dosi di cocaina e hashish, soldi e materiale per il confezionamento.

Ancora droga all’ex Snia di Varedo: “Ma ora presenze saltuarie”

Nulla a che vedere con ciò che l’area era divenuta tempo fa: una tra le più importanti piazze di spaccio della Brianza, grazie anche alla vicinanza della locale Stazione Ferroviaria. Un vasto giro debellato grazie a una massiccia operazione dei militari dell’Arma. Ora gli stabili sono comunque utilizzati saltuariamente, come evidenziato dalla presenza di giacigli di fortuna. Tuttavia, l’azione preventiva continua messa in atto dall’Arma sta funzionando, è un valido deterrente. Azione che, fanno sapere i militari, proseguirà nelle prossime settimane.