Sovico: troppi piccioni nel cortile, scatta l’ordinanza

“Una situazione di carenza igienico sanitaria dovuta alla presenza di numerosi piccioni negli spazi di un cortile”. È quanto messo nero su bianco nell’ordinanza firmata dal sindaco di Sovico, Barbara Magni, in riferimento al dichiarato inconveniente igienico/sanitario registrato in un cortile del paese. I volatili sono finiti al centro di una segnalazione inviata all’Ufficio ecologia con la quale si evidenzia la presenza di “una situazione di carenza igienico sanitaria, dovuta alla presenza di numerosi piccioni che da un paio di mesi stanziano all’interno degli spazi del cortile”.

Sovico: troppi piccioni nel cortile, le indicazioni di Ats Brianza

Il sindaco, viste “le indicazioni fornite dall’Ats Brianza per il controllo dei piccioni in ambito urbano” e “la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano“, ordina con proprio provvedimento ai proprietari degli immobili insistenti sul cortile di “provvedere a realizzare adeguati accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili nonché all’opportuna pulizia e disinfestazione delle aree a solaio presumibilmente cosparse da escrementi od altro al fine di mantenere ed assicurare idonee condizioni dal punto di vista igienico sanitario; installare ove è possibile dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali …) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili e a mantenere perfettamente puliti da guano o piccioni morte tutte le aree private e pubbliche sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni“.