Via Giovanni da Sovico si trasforma per un giorno ne “La strada dei talenti”: giovani “in vetrina” per mostrare al pubblico le loro abilità. Un’iniziativa originale e ben riuscita quella promossa domenica dall’associazione “Commercianti & Servizi Sovico” che, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Avis, della Protezione civile, dei carabinieri in congedo e di vari sponsor, ha animato la via principale di Sovico con attrazioni, street food, musica, hobbisti e tanto divertimento.

Sovico: successo per la Strada dei talenti, i premiati

A finire sotto i riflettori, in particolare, è stato il momento dedicato ai giovani dai 10 ai 20 anni che lungo via Giovanni da Sovico, ribattezzata per l’occasione “La strada dei talenti”, hanno messo in scena esibizioni di danza, canto, ma anche giochi circensi, pittura e dimostrazioni con il pallone da calcio. Performances che sono state votate dalla giuria popolare; le coppe sono state consegnate dal sindaco di Sovico, Barbara Magni. I premiati sono stati: Irene Mollica Lazzaro (violinista), Silvia Galimberti (danza aerea acrobatica), Lorenzo Perego (palleggiatore) e Andrea Puffo, fuori gara, ma premiato per le sue abilità giornalistiche e Tg Suich.

Sovico: successo per la Strada dei talenti, la solidarietà

Dopo le performances, l’evento è proseguito sino a sera per la gioia dei presenti che hanno così potuto godere delle altre animazioni offerte lungo la via Giovanni da Sovico.

«Stiamo lavorando per creare un paese più dinamico, moderno, completo e piacevole – afferma il presidente dell’associazione “Commercianti & Servizi” di Sovico, Mattia Frison – ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti ed i nostri partners che hanno creduto in questa prima edizione».

L’associazione organizzatrice ha dato anche spazio alla solidarietà: in sinergia con l’associazione “Un cuore per la vita”, era infatti presente un banchetto con un laboratorio esperienziale dell’odorato e vendita di piantine il cui ricavato va alle popolazioni alluvionate della Romagna.