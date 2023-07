Sovico: salta il post scuola alla primaria, confermato il pre

Post scuola: nell’anno scolastico 2023-2024 non sarà attivato alla primaria di Sovico. Da regolamento, il numero minimo di richieste non è stato entro i termini previsti. Di contro, invece, sono state numerose le domande per il pre scuola. Lo comunica il sindaco di Sovico, Barbara Magni che ha anche la delega all’istruzione.

Sovico: salta il post scuola alla primaria, non raggiunto il numero minimo

Di recente, alcuni genitori hanno manifestato delusione per la non attivazione del post scuola alla primaria, sorpresi dal fatto che poche famiglie abbiano richiesto il servizio a fronte di un alto numero di alunni frequentanti la scuola di Sovico.

Sovico: «Trentadue richieste per il pre, faremo due gruppi. Solo 8 per il post»

«L’amministrazione comunale offre sia il servizio pre scuola sia il servizio post scuola – precisa il sindaco Barbara Magni – da regolamento, e per ovvie ragioni di opportunità ed economicità, ogni servizio per essere attivato necessita di un numero minimo di richieste e quindi di utenti, in questo caso pari a 15. Le richieste pervenute per il post scuola sono state 8. Per tale ragione non verrà attivato, mentre verrà attivato il servizio pre scuola per il quale abbiamo avuto 32 richieste e quindi verranno organizzati ben due gruppi. Ricordo che le iscrizioni sono state aperte dall’11 aprile al 30 giugno».