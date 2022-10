Sovico: rinnovata la tradizione della fiaccola del Velo Club per la patronale

È un appuntamento fisso, una tradizione, l’ideale inizio di un weekend di festa: per i sovicesi la fiaccolata organizzata dal Velo Club Sovico in occasione della patronale rappresenta un momento di partecipazione che unisce sport e fede. L’appuntamento si è rinnovato anche quest’anno, i cicloamatori gialloblu si sono recati al Santuario della Madonna di Caravaggio, posto in posizione panoramica in località “Madonnina di Oga”, in provincia di Sondrio, uno dei pochi santuari mariani della zona. La fiaccolata votiva, benedetta nel Santuario e consegnata nelle mani del presidente del VeloClub Sovico, Maurizio Canzi, dopo circa 180 chilometri percorsi in bicicletta, è giunta a Sovico nel tardo pomeriggio di sabato 22 ottobre. I ciclisti sono stati accolti dai sovicesi e dai rappresentanti delle associazioni che, in corteo, hanno raggiunto la chiesa parrocchiale di Sovico per la santa messa solenne che ha aperto ufficialmente la festa patronale. La fiaccolata del VeloClub Sovico, giunta alla 42esima edizione, ha rinnovato un’occasione di particolare coinvolgimento che è anzitutto iniziativa che esprime, attraverso i corridori protagonisti, un sentimento coinvolgente ed emozionante di legame con il paese e le sue più antiche tradizioni religiose.