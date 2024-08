Sovico: revocata la gestione del bar del centro sportivo, ricorso al Tar e petizione spontanea

A dicembre 2023 un’ordinanza del sindaco aveva imposto lo stop dalle 22 a qualsiasi attività di diffusione sonora dopo che alcuni residenti della zona avevano segnalato musica troppo alta, poi accertata dai rilievi dell’Arpa. Otto mesi dopo, per il bar del centro sportivo comunale di Sovico è arrivata la risoluzione “per grave inadempimento contrattuale“, si legge nella delibera di giunta, del contratto di concessione sottoscritto nel marzo 2023.

Sovico: revocata la gestione del bar del centro sportivo, dopo decisioni Nas e Ats

La decisione della giunta di Sovico guidata dal sindaco Barbara Magni fa seguito a quanto disposto dai carabinieri del Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità – che hanno effettuato un sopralluogo ispettivo al bar-ristorante di via Santa Caterina.

All’esito del controllo è stata successivamente disposta da Ats (l’Agenzia di Tutela della Salute) la chiusura dell’esercizio commerciale per questioni igienico-sanitarie. L’immobile destinato a bar e relative pertinenze al centro sportivo comunale di Sovico, alla luce della risoluzione del contratto di concessione, è quindi rientrato in possesso dell’amministrazione comunale di Sovico.

Sovico: revocata la gestione del bar del centro sportivo, il gestore fa ricorso al bar

La vicenda non sembra tuttavia essersi esaurita, dato che il gestore ha annunciato ricorso al Tar. Intanto, c’è chi in paese ha attivato una raccolta firme a sostegno del bar e soprattutto di chi l’ha gestito sino al mese di agosto. Sempre una petizione fu lanciata anche otto mesi fa a seguito dell’ordinanza del sindaco che impose lo stop alla musica dopo le 22.

Sovico: revocata la gestione del bar del centro sportivo, parte la seconda petizione spontanea

Ora, per “salvare l’attività“- fanno sapere i promotori della raccolta firme, si chiede ancora il supporto della gente: “Si comunica che è stato istituto un gruppo di persone per poter salvare, se possibile, l’attività del bar centro sportivo “Ghe Sem” – il messaggio affidato ai social – chi fosse interessato, speriamo in molti, a fare continuare l’attività del Ghe Sem, può recarsi presso il centro sportivo a firmare la richiesta durante il seguente orario: dalle 16 alle 22 per molti giorni consecutivi. Ringraziamo anticipatamente le persone che intenderanno collaborare alla possibile riapertura del locale“.