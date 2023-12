Sovico, troppo rumore dal bar di notte: «Chiusura alle 22»

Bar del centro sportivo comunale di Sovico: musica troppo alta e scatta l’ordinanza del sindaco Barbara Magni. Dalle 22, stop a qualsiasi attività di diffusione sonora: questo è in parole povere il contenuto del provvedimento scattato nei confronti dei responsabili del bar del centro sportivo di via Santa Caterina a Sovico, finito al centro di segnalazioni da parte di residenti della zona che hanno lamentato disturbo alla quiete pubblica.

Sovico, troppo rumore dal bar di notte: l’ordinanza del sindaco

L’ordinanza, resa pubblica lunedì 11 dicembre all’albo pretorio del Comune di Sovico, è stata emessa nei confronti della società che gestisce il locale. Il provvedimento ordina di «interrompere, con effetto immediato, dalle ore 22, qualsiasi attività di diffusione sonora di qualsiasi natura e qualsiasi manifestazione o evento con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali nelle aree esterne al locale bar, compreso l’area del tendone provvisoriamente installato».

Sovico, troppo rumore dal bar di notte: i controlli di Arpa dopo due esposti residenti

Come detto, in Comune erano stati presentati degli esposti sottoscritti dai residenti nella zona di via De Gasperi, che evidenziano un «peggioramento della situazione del rumore proveniente dal bar del centro sportivo soprattutto dalle 23 alle 2». Il Comune ha dunque richiesto al dipartimento di Monza di Arpa Lombardia di intervenire per effettuare le necessarie verifiche del caso.

«Dagli esiti dell’indagine fonometrica, eseguita presso le abitazioni nelle serate del 10, 13 e 18 novembre, al fine di valutare il disturbo prodotto dall’attività, risulta che le emissioni acustiche eccedono il limite differenziale» questo il riscontro. Da qui, l’ordinanza del sindaco.