Sovico organizza le Vacanze al cinema: maxischermo all’aperto

“Vacanze al cinema”: a Sovico arriva un mese di proiezioni all’aperto grazie alla collaborazione tra il “Nuovo Cinema Sovico” e l’amministrazione comunale del sindaco Barbara Magni che non solo patrocina l’iniziativa culturale, ma contribuisce fattivamente all’organizzazione della rassegna estiva.

Sovico organizza le Vacanze al cinema: maxischermo nel cortile della scuola secondaria

Il “Nuovo Cinema Sovico” porta il grande schermo all’aperto, nel cortile della scuola secondaria di via Baracca dove per un mese, da lunedì 3 luglio sino a giovedì 3 agosto, bambini e adulti potranno assistere alle proiezioni in una sorta di arena estiva con il prezzo del biglietto calmierato: posto unico 5 euro, film italiani ed europei a 3,50 euro.

Sovico organizza le Vacanze al cinema: bar e cassa al “Nuovo”

La location di via Baracca è strategica perchè il cortile della scuola media è proprio di fronte al “Nuovo Cinema Sovico” dove saranno attive la cassa e il bar e, sempre lì, in caso di maltempo, si terranno le proiezioni. Per la cittadinanza e gli appassionati di cinema all’aperto, dunque, una comodità non da poco. Tutti i film inizieranno alle 21.30.

Sovico organizza le Vacanze al cinema: i titoli

Il via alla rassegna, lunedì 3 luglio, con “Le otto montagne”, in replica anche martedì 4 luglio; mercoledì 5 e giovedì 6 luglio, invece, appuntamento con “Supermario Bros”. Lunedì 10 e martedì 11, “Rapito”, mentre mercoledì 12 e giovedì 13 sarà la volta di “Whitney”. La rassegna prosegue con “Grazie Ragazzi” (lunedì 17 e martedì 18), “Gli Spiriti dell’isola” (mercoledì 19 e giovedì 20), “Il Sol dell’avvenire” (24 e 25 luglio), “Air” (26 e 27), “L’ultima notte d’amore” (31 luglio e 1 agosto). Si chiude il 2 e 3 agosto con “Elemental”. Info: 3500404396.