Sovico: masso sul sentiero, passaggio vietato a piedi e in bici

Chiusa una porzione di sentiero nel parco regionale della Valle del Lambro a Sovico a causa del distacco di un masso nel tratto in corrispondenza del ponticello pedonale di collegamento tra la sponda di Sovico e quella di Triuggio. Il Comune di Sovico ha provveduto nella giornata di lunedì a interdire il passaggio dopo che i tecnici dell’ufficio Ecologica hanno effettuato un sopralluogo.

Sovico: masso sul sentiero nel tratto tra via Molino Bassi e Vicolo Lambro

Il settore Lavori pubblici, Patrimonio, Ecologia e Tributi ha quindi emesso un’ordinanza di chiusura del tratto di sentiero interessato dalla caduta del masso che non ha per fortuna causato danni a cose e persone. Nell’ordinanza comunale si segnala infatti la tempestiva chiusura al transito del sentiero del Parco regionale della Valle del Lambro nel tratto tra via Molino Bassi e Vicolo Lambro “tenuto conto dell’immediata necessità di interdire la circolazione ciclo-pedonale lungo il sentiero, verificate le condizioni della caduta massi da considerarsi pericolo per l’incolumità pubblica“.

Sovico: masso sul sentiero, le richieste al privato

Il provvedimento precisa che «è urgente e indifferibile dover provvedere all’istituzione temporanea del divieto di transito ciclo-pedonale per tutelare la pubblica sicurezza».

Al privato proprietario del bosco sono state imposte l’immediata rimozione del masso, la verifica della stabilità geologica della sponda e la sua messa in sicurezza.