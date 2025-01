Sovico, giro di vite a dicembre: più controlli e sicurezza sulle strade

Intensificazione controlli di sicurezza stradale, pattugliamenti nei luoghi sensibili, pugno duro nei confronti dei conducenti di auto prive o con assicurazione scaduta e senza revisione. C’è questo, e molto altro, nel report dell’attività operativa del mese di dicembre, illustrato in un incontro congiunto dal comandante della polizia locale di Sovico, Giovanni Laiso, e dall’assessore alla partita, Mattia Barni.

Sovico, giro di vite a dicembre: i numeri dei controlli di fine anno

Sono stati sono messi in luce i risultati ottenuti dal comando cittadino formato da 4 agenti e dal comandante in un’attività preventiva e di controllo potenziata nel mese di dicembre: 11 posto di controllo e 400 veicoli controllati, quindi circa 5000 in totale, 3 patenti ritirate, 8 verbali per veicoli prive o con assicurazioni scadute. Di concerto, gli agenti di polizia locale di Sovico hanno altresì garantito la presenza con postazione fissa serale a ridosso di alcune aree verdi o luoghi del paese segnalati dai cittadini per fenomeni di disturbo, ma soprattutto per movimenti sospetti.

«La sicurezza del territorio è uno fra i temi più importanti, ma che naturalmente rappresenta una delle problematicità principali del vivere quotidiano – spiega il comandante Laiso – di concerto con l’amministrazione comunale di Sovico si è inteso potenziare i controlli e garantire presenza visibile ai cittadini. Nel mese di dicembre tutte e cinque le unità del comando hanno svolto servizi mirati, a cominciare dai controlli stradali, svolti principalmente lungo l’arteria più trafficata, ovvero viale Brianza, strada provinciale».

Sovico, giro di vite a dicembre: controlli in via Manzoni

Vetture con lampeggianti in funzione, gli agenti hanno effettuato controlli preventivi. «Altra zona in cui si sono concentrati i controlli è stata via Manzoni, con sanzioni ai mezzi pesanti per il passaggio vietato», precisa il comandante.

La “stretta” di dicembre ha consentito al comando cittadino di impattare in maniera particolare sulla mancata revisione dei veicoli, sull’assenza dell’assicurazione (o in alcuni casi scaduta). «Questo tipo di attività proseguirà nel 2025 – commenta l’assessore Mattia Barni – stante l’organico in essere del comando, ed il territorio comunale di riferimento, l’attività svolta può considerarsi di particolare impatto per la comunità, soprattutto a livello preventivo. Ringrazio la polizia locale per l’impegno costante nel controllo del territorio e a favore della sicurezza stradale, prioritari per la nostra amministrazione comunale».