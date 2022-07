Sovico, con un contributo regionale nuovo mezzo per il gruppo di Protezione civile

Il Comune di Sovico consegna un nuovo mezzo alla Protezione civile “Franco Raso”. Cerimonia di consegna nel pomeriggio di ieri, venerdì 8, in piazza Riva, col sindaco Barbara Magni che ha consegnato le chiavi del furgone al presidente dell’associazione volontari di Protezione civile, Vincenzo Zaniboni. Sul posto, gli assessori Marco Ciceri e Alberto Rivolta, i volontari in tuta gialla, Polizia Locale e don Giuseppe Maggioni che ha benedetto il mezzo.

Sovico, dal Comune un nuovo mezzo al gruppo di Protezione civile “Franco Raso”

L’amministrazione comunale ha beneficiato di un contributo regionale ottenuto a seguito di partecipazione ad un bando ad hoc e, con un minimo proprio contributo, ha potuto dotare i volontari di un nuovo mezzo in comodato d’uso gratuito. Si tratta di un Ford Custom a 6 posti che potrà essere impiegato per interventi ed attività connesse all’operatività dell’associazione sul territorio comunale, ma anche in caso di attivazione delle Colonne Mobili per emergenza, o per attività riconosciute di azione preventiva.

Sovico, la soddisfazione del sindaco: “Siamo orgogliosi, ringraziamo i volontari”

“Con estremo orgoglio e soddisfazione consegniamo questo mezzo– ha dichiarato il sindaco di Sovico, Barbara Magni – affinché possa contribuire- a completamento dell’opera dei volontari- alla tutela della sicurezza dei cittadini in risposta a situazioni di bisogno sul territorio. Il gesto dell’amministrazione comunale rappresentare anche l’occasione per ringraziare i volontari per l’opera che svolgono con abnegazione, impegno, sensibilità e per la fattiva collaborazione con la nostra amministrazione, sempre al fianco dei cittadini nei momenti più delicati e del bisogno“.