Sovico: allarme degli escursioni per il sentiero sul Lambro. Uno degli angoli più suggestivi del paese, che nei mesi più caldi richiama decine di appassionati di trekking e passeggiate a piedi o in bicicletta, per molti tratti del territorio sovicese non sembra versare in condizioni accettabili.

Lo segnalano alcuni appassionati delle camminate lungo il Lambro che, alla vista di grossi rami abbattuti sul sentiero, staccionata di legno danneggiata, ma anche e soprattutto di fronte al pericolo di distacco di alcune fronde, lanciano un sos per una adeguata sistemazione.

Sovico sentiero Lambro Sovico sentiero Lambro

Sovico: allarme degli escursionisti per i rami caduti sul sentiero del Lambro, “grossi ceppi, vegetazione poco curata, staccionata malconcia”

«Non si può fare qualcosa? Chi di dovere è a conoscenza dello stato in cui versa il sentiero sul Lambro nella zona di Sovico? – domandano alcuni cittadini – è una bella zona, ma c’è il pericolo che qualche ramo si stacchi e sul sentiero non mancano le “sorprese” come grossi ceppi non adeguatamente tagliati, vegetazione poco curata, staccionata di legno che chissà da quanto tempo non è sistemata».

Quello che chiedono i fruitori di questo angolo green del paese, che costeggia il fiume Lambro e consente a molti di trovare refrigerio in queste calde settimane estive, è perciò una manutenzione più puntuale perché ne va della tutela di tutti coloro che percorrono questo sentiero. «Con la sicurezza non si scherza – commentano i cittadini – spiace vedere questo luogo che sicuramente non reputiamo abbandonato a se’, ma di certo reclama attenzioni. Finora non è accaduto nulla di grave, ma il nostro è un grido di allarme», concludono. All’appello uniscono le immagini scattate nei giorni scorsi (e prima della perturbazione di lunedì mattina).