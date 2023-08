Sovico, addio a 91 anni al parroco emerito don Carlo Gussoni

Addio a don Carlo Gussoni, parroco emerito di Sovico. Giovedì 24 agosto alle 10.30, nella parrocchia Cristo Re di Sovico, si terranno i funerali, mentre la camera ardente è stata allestita lunedì 21 agosto nel salone Sacro Cuore, accanto alla chiesa parrocchiale del paese. Un paese che don Carlo ha amato profondamente, al quale si è legato a tal punto da restare tra i sovicesi sino alla morte. Una figura carismatica, di riferimento della comunità locale, ma non solo. È nel 1976 che diventa responsabile della parrocchia Cristo Re di Sovico.

Sovico, addio a 91 anni a don Gussoni per 47 “don” in paese

Si è spento all’età di 91 anni e per ben 47 anni ha svolto il suo ministero sacerdotale nella parrocchia di Sovico. Un sacerdote profondamente amato, vicino ai bisogni delle famiglie e degli anziani. Nato a Busto Arsizio il 31 gennaio 1932, don Carlo Gussoni è stato ordinato sacerdote il 18 settembre 1954.

Destinato prima come diacono e poi come sacerdote al Collegio San Carlo di Milano, nel 1965 aveva chiesto di andare in una parrocchia ed era stato destinato alla parrocchia della Basilica di San Siro a Desio. Nel 1976 fu chiamato dal cardinale Giovanni Colombo come parroco alla parrocchia di Sovico dove ha speso gli ultimi anni come sacerdote residente in paese con incarichi pastorali.

Sovico, addio a don Gussoni: forte legame con gli alpini

La figura di don Carlo Gussoni rimarrà indelebile nella storia della chiesa di Sovico, paese nel quale il sacerdote ha svolto la sua missione pastorale lasciando una traccia nella vita delle persone, delle famiglie e delle associazioni locali. Forte il legame con gli Alpini di Sovico, importante il suo ruolo al fianco degli anziani, delle famiglie bisognose. La scomparsa del parroco emerito ha raggiunto le comunità in cui ha operato negli anni, da Milano a Desio.

Unanime il cordoglio espresso per la perdita di un uomo ed un sacerdote che è stato anche educatore di anime, dal Collegio San Carlo di Milano all’Oratorio femminile di Desio. “A Sovico è stato un buon pastore per decenni ed è rimasto con la sua gente fino alla morte” ricordano commossi i fedeli che salutano con dolore don Carlo Gussoni, ministro per settant’anni.