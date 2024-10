Solaro, il progetto a scuola per gestire le emozioni passa anche dal karate

Conoscere le emozioni, sui banchi di scuola e in palestra, grazie all’impegno del Butoku Karate-Do. Parte a Solaro il progetto realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano ed il sostegno del comune “Life Skills: emozioni… queste sconosciute!”. L’iniziativa si articola in diverse attività. Da subito prevede l’apertura di uno sportello d’ascolto di dialogo gestito da due psicologhe.

Solaro, il progetto a scuola per gestire le emozioni: laboratorio creativo con il Kamishibai

A seguire ci saranno i corsi di karate tradizionale proposti all’interno dell’orario curricolare scolastico ed un ciclo di lezioni al palazzetto del centro sportivo di corso Berlinguer. Ed infine, per la scuola primaria, in orario scolastico, sarà proposto un laboratorio creativo che approfondirà il tema delle emozioni, attraverso lo strumento del “Kamishibai” (parola giapponese costituita da “Kami = carta” e “shibai = dramma, gioco, teatro”), caratteristica forma di narrazione per immagini.

Solaro, il progetto a scuola per gestire le emozioni: «Educare significa anche pensare al benessere degli studenti»

«Educazione significa anche pensare al benessere degli studenti – ricorda l’assessore alla Scuola, Francesca Tramarin – La collaborazione con il Butoku, che ringrazio per la disponibilità, è sempre stata un’aggiunta positiva e concreta all’offerta formativa, sia dal punto di vista sportivo, per tutte le qualità del karate visto come esercizio di mente e corpo, sia dal punto di vista sociale, con l’introduzione di un servizio di consulenza e dialogo che siamo sicuri possa favorire lo sviluppo di un rapporto positivo con l’ambiente scolastico».

Aggiunge Stefano De Bartolomeo, presidente del Butoku: «Abbiamo il piacere di realizzare un progetto unico nel suo genere per contenuti, modalità e coinvolgimento di una platea molto ampia di destinatari. È un onore, per noi, riuscire ad operare con serietà per concretizzare gli scopi filantropico».