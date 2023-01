Sicurezza: guida in stato d’ebbrezza, sei patenti ritirate

Guida sotto gli effetti dell’alcol o delle droghe: aumentano gli incidenti, talvolta con feriti e purtroppo vittime, spesso giovani, e la Polizia Stradale corre ai ripari. Lo scorso week-end, tra venerdì e domenica, proprio per prevenire l’incidentalità, anche nell’ottica del progetto #responsabilmentegiovani, personale della Sezione di Polizia Stradale di Monza e della Brianza e la Polizia Locale di Monza ha allestito più posti di controllo nei pressi di snodi strategici per la viabilità, anche nel capoluogo, e ha sottoposto a verifica a campione una sessantina di automobilisti in transito.

Sicurezza: guida in stato d’ebbrezza, quattro casi oltre il doppio del limite

È stato fatto effettuare preventivamente un pre-test per verificare se l’alcol nel sangue superasse i limiti di legge (0,5 g/l, zero per i neopatentati). In caso di positività, necessaria la prova con l’etilometro per determinare la quantità effettiva di alcol presente nel sangue. Sono state sei in totale le patenti ritirate per il superamento del limite legale. In quattro casi i conducenti, residenti in provincia o nelle province limitrofe, sono risultati positivi per guida in stato di ebrezza alcolica superando di più del doppio il limite consentito dalla norma. Sono stati quindi denunciati penalmente e gli è stata ritirata la patente che sarà sospesa dalla Prefettura.

Sicurezza: controlli polizia di Stato e polizia locale, un positivo a Thc e oppiacei

Alcol di poco superiore al limite invece per gli altri due automobilisti (rientranti nella fascia A – tra 0,5 e lo 0,8 g/l): sono stati quindi sottoposti a sanzione amministrativa e anche a loro è stata ritirata la patente. Uno dei due è stato sottoposto anche all’accertamento con precursore droghe che ha fornito risultato positivo al THC e agli oppiacei. Ha rifiutato l’ulteriore accertamento presso l’ospedale ed è stato quindi denunciato penalmente con conseguente sequestro amministrativo del veicolo.

Uno dei tre sequestri effettuati durante i controlli, i restanti a conducenti al volante con oltre 1,5 g/l di alcol nel sangue.

Sicurezza: guida in stato d’ebbrezza, nel 2022 sanzionati 500 automobilisti

Nel 2022 sono stati quasi 500 i conducenti sanzionati penalmente o amministrativamente per guida sotto l’effetto dell’alcol “con un naturale aumento rispetto all’anno precedente per l’abbassamento delle misure anticovid e l’incrementarsi della circolazione veicolare” dicono dalla Stradale.