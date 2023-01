Monza rilancia “Se bevo non guido”, nuova app per la sicurezza dei più giovani nel weekend

Verrà rilanciata nei prossimi giorni la seconda fase del progetto Responsabilmente giovani relativa all’azione “Se bevo non guido”, il finanziamento erogato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ottenuto dalla giunta Allevi e attivato dall’amministrazione Pilotto. Si tratta di poco meno di 44.000 euro a disposizione dei giovani monzesi, utilizzabili fino al 13 aprile 2023.

Monza il progetto “Se bevo non guido”, 1999 codici sconto da 22 euro

Il progetto prevede la possibilità di accedere a 1999 codici sconto del valore di 22 euro ciascuno per il noleggio di un mezzo con conducente del fornitore Consorzio noleggiatori Malpensa, per le serate di venerdì, sabato e domenica dalle 22 alle 6. Un modo per i ragazzi di rientrare a casa in sicurezza dopo serate passate in locali e discoteche.

Monza il progetto “Se bevo non guido”, nuova modalità: prenotazione con una app

Da settembre 2022 a oggi è stato però utilizzato meno del 30% del fondo a disposizione. Per questo motivo l’assessore alle Politiche giovanili, Andreina Fumagalli ha voluto rilanciare l’iniziativa, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Monza il progetto “Se bevo non guido”,

Il sistema di prenotazione del mezzo non avverrà più attraverso voucher, ma con una nuova app presentata nei giorni scorsi dall’Ufficio giovani, e che sarà operativa dalla prossima settimana. Il procedimento di prenotazione sarà più facile e immediato. Basterà scaricare l’applicazione e da lì indicare giorno e ora in cui si desidera usufruire del servizio. Il vaucher non verrà più inviato al richiedente ma sarà immediatamente disponibile direttamente sullo smatphone.

Monza il progetto “Se bevo non guido”, promozione anche nelle scuole superiori

Anche le scuole medie superiori stanno promuovendo in questi giorni la seconda fase dell’azione “Se bevo non guido”. Il progetto sarà poi descritto anche sul prossimo numero di Tua Monza, affinché le famiglie monzesi possano essere informate della possibilità. La seconda fase del progetto prevede anche un rinnovo della grafica, ancora più attrattiva.

Tutte le informazioni e l’aggiornamento sulla seconda fase del progetto sono disponibili sulla pagina Responsabilmente giovani del sito del Comune di Monza.