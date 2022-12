Si intreccia con la Brianza la storia di una rara Ferrari, che potrebbe essere l’ultima al mondo

Si intreccia con la Brianza la storia di una Ferrari 250 GT Serie II Pininfarina Cabriolet telaio 3051 del 1962 che potrebbe essere l’ultimo esemplare al mondo. Carrozzeria blu scuro, interni in pelle rossa. L’annuncio per la vendita è stato pubblicato sul sito specializzato Gullwing Motor Car (un garage a New York, quartiere Astoria). E proprio la descrizione specifica che, completata in fabbrica nel novembre 1961 come esemplare numero 152 di un totale di 200, era stata immatricolata per la prima volta a Milano nel 1962 dal signor Raffaele Redaelli, classe 1895 e residente a Verano Brianza. Redaelli l’aveva tenuta fino al ’70, poi l’auto era passata a Peter Kober e dall’Europa era stata portata a New York.

Si intreccia con la Brianza la storia di una rara Ferrari, in vendita a 1.250mila dollari

“Si accende e marcia – dice l’annuncio – ma ha bisogno di un restauro dopo essere stata a lungo ferma”.

L’auto viente fornita con i documenti italiani di immatricolazione e una relazione dell’esperto Marcel Massini. Chi fosse interessato, consideri che l’offerta per un regalo di Natale fuori dall’ordinario è di 1.275.000 dollari. Ma una volta rimessa a nuovo il suo valore potrebbe quintuplicare.