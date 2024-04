Piove, le previsioni dicono pioggia anche per martedì, e a Seveso slitta la chiusura parziale al traffico di corso Montello, nell’ambito dei lavori di potenziamento della ferrovia. L’intervento è stato spostato alle giornate del 24, 25 e 26 aprile. Lo fa sapere Ferrovienord.

Seveso: slitta la chiusura parziale al traffico di corso Montello, le vie interessate

L’interruzione è pianificata dal civico 40 fino all’intersezione con via Stelvio, per consentire l’abbattimento delle alberature che interferiscono con la nuova viabilità. Il passaggio dei mezzi sarà comunque consentito nel resto della via. Sarà garantito l’accesso al comparto commerciale provenendo dal lato est e alle proprietà private presenti nel tratto di strada chiuso per lavori. Durante tali giornate sarà sempre possibile il passaggio pedonale.