Seveso: è assunta ma risulta datrice di lavoro, arrestato il truffatore che non pagava i contributi

Assume una donna delle pulizie, ma quello che sembrava un regolare contratto era invece una truffa bella e buona. Oltretutto con un raggiro assurdo, pur di non pagare i contributi. È l’inganno orchestrato da un 42enne sevesino già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti guai con la legge, sempre nell’ambito delle frodi.

Seveso: è assunta ma risulta datrice di lavoro, invertiti i termini di un contratto in apparenza regolare

Sostanzialmente, la donna assunta come collaboratrice risultava invece la datrice di lavoro e ovviamente non erano stati versati i contributi all’Inps; di fatto l’uomo residente a Seveso aveva invertito i termini del contratto per sfuggire alle incombenze fiscali. Così le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire tutta la manovra e, una volta contattata la donna e approfondite le indagini, alla fine il protagonista della vicenda è stato arrestato con ordine di carcerazione per una condanna a 4 anni e mezzo.