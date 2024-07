Seveso: accoltellato per un litigio, è in prognosi riservata

È ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata l’uomo ferito con un coltello nella mattina di domenica a Seveso. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno nel parcheggio di un supermercato in via Montello.

Seveso: accoltellato per un diverbio, l’aggressore è fuggito

L’uomo, 50 anni albanese, è stato colpito da un’altra persone che poi è fuggita. Sul posto oltre ai soccorsi con ambulanza e automedica anche i carabinieri che hanno avviato le indagini.

All’origine dell’aggressione un diverbio acceso da motivi futili. L’ambulanza è intervenuta in codice rosso, il ferito era stato trasportato non in pericolo di vita. I medici poi hanno deciso per la prognosi riservata.